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Ердоган порівняв прем'єра Ізраїлю з Гітлером: Нетаньягу відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган порівняв прем'єра Ізраїлю з Гітлером: Нетаньягу відповів
Нетаньягу нагадав про геноцид, який чинить Ердоган проти курдів
фото: з відкритих джерел

На думку турецького очільника події в Газі стали «лакмусовим папірцем», який дав можливість виявити усіх прихильників Ізраїлю на Заході

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу діє так само, як діяв очільник нацистів Адольф Гітлер, коли дозволяє ЦАХАЛу чинити «звірства» у секторі Гази. На «звірства» спокійно дивляться у міжнародних інституціях і навіть виділяють на це значні кошти. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїр Ердоган під час публічного виступу, опублікованого порталом Anadolu.

Ердоган виступив перед турецькими науковцями під час вручення премії «TÜBİTAK & TÜBA», повідомили журналісти. Під час виступу, який тривав близько години, він торкнувся політичних питань, зокрема, розкритикував дії Ізраїлю в секторі Гази.

На думку турецького очільника події в Газі стали «лакмусовим папірцем», який дав можливість виявити усіх прихильників Ізраїлю на Заході – в ООН, ЄС, серед журналістів. З його слів, у палестинському анклаві «були розстріляні всі цінності людства». Після цього він згадав «нацистські стадіони» і риторично запитав, що сказав би на це лідер німецьких нацистів Адольф Гітлер.

Президент Туреччини заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу майже нічним не відрізняється від Гітлера. Різниця полягає лише у масштабах – Нетаньягу, впевнений Ердоган, отримав більше грошей, ніж колишній лідер Німеччини.

«Чим ви відрізняєтесь від Гітлера? Чи дії Нетаньягу менші за дії Гітлера? Ні. На даний момент Гітлер не був таким багатим, як цей», – сказав він.

На завершення теми турецький політик повідомив, що начебто було убито 100 журналістів, які хотіли розповісти «правду», бо «намагалися оголосити світові про варварство в Газі».

За кілька годин на виступ Ердогана відреагував Біньямін Нетаньягу – його коментар опублікований у соцмережі X (раніше – Twitter). Політик нагадав про геноцид, який чинить Ердоган проти курдів, і про журналістів, які сидять у турецьких тюрмах. Поки Армія оборони Ізраїлю бореться з терористами ХАМАС, турецький президент приймає у себе лідерів терористів, зауважив очільник уряду Ізраїлю.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Теги: Ізраїль Реджеп Таїп Ердоган Беньямін Нетаньягу

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