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Нацагентство з питань якості вищої освіти визнало ексміністра Шкарлета плагіатором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацагентство з питань якості вищої освіти визнало ексміністра Шкарлета плагіатором
Наявність плагіату в докторській дисертації ексміністра освіти підтвердило Національне агентство
фото з відкритих джерел

Ексміністра освіти Шкарлета можуть позбавити всіх наукових звань

 

Національна агенція з питань якості вищої освіти (Назяво) визнала наявність академічного плагіату у докторській дисертації ексміністра освіти та науки Сергія Шкарлета. За відповідне рішення проголосували 27 лютого, повідомляє «Укрінформ».

«В дисертації доктора економічних наук С. М. Шкарлета «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку» встановлено факти академічного плагіату. Національне агентство прийняло рішення звернутися до Міністерства освіти і науки України з поданням щодо позбавлення С. М. Шкарлета ступеня доктора економічних наук», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів. З 25 червня Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

До слова, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти, який встановив в наукових роботах чинного міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Як повідомлялося, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

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Теги: міністр Сергій Шкарлет Міністерство освіти і науки освіта

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