Нацагентство з питань якості вищої освіти визнало ексміністра Шкарлета плагіатором

Ексміністра освіти Шкарлета можуть позбавити всіх наукових звань

Національна агенція з питань якості вищої освіти (Назяво) визнала наявність академічного плагіату у докторській дисертації ексміністра освіти та науки Сергія Шкарлета. За відповідне рішення проголосували 27 лютого, повідомляє «Укрінформ».

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«В дисертації доктора економічних наук С. М. Шкарлета «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку» встановлено факти академічного плагіату. Національне агентство прийняло рішення звернутися до Міністерства освіти і науки України з поданням щодо позбавлення С. М. Шкарлета ступеня доктора економічних наук», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів. З 25 червня Шкарлет керував Міносвітою у статусі в.о.міністра.

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У вересні 2020 року Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

До слова, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості освіти, який встановив в наукових роботах чинного міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Як повідомлялося, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році.