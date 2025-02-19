Навчальні заклади ще однієї області переходять на дистанційне навчання

Дистанційне навчання запроваджене у зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ

Навчальні заклади Хмельницької області переходять на дистанційну форму навчання з 20 по 28 лютого. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«У зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ, а також з метою недопущення подальшого поширення хвороби, запобігання поширенню COVID-19 і попередження загострення епідемічної ситуації в області, усі навчальні заклади Хмельниччини, за винятком закладів дошкільної освіти, з 20 по 28 лютого 2025 року переходять на дистанційну форму навчання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення сьогодні було ухвалене під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Турбуємося про здоров'я наших дітей та освітян, тому йдемо на цей крок, щоб мінімізувати ризики захворювання. Наше завдання – не допустити подальшого поширення хвороби. Стежимо за динамікою епідемічної ситуації та готові оперативно реагувати на будь-які зміни», – наголосив Сергій Тюрін.

Список областей, у яких школи повністю чи частково перейшли на дистанційне навчання

Київська область;

Закарпатська область;

Одеська область;

Чернівецька область;

Рівненська область;

Вінницька область.

Раніше комісія обласної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила перевести заклади загальної середньої освіти Львівщини на дистанційне навчання – з 18 до 28 лютого.

Як повідомлялося, в 16 областях частково впроваджують протиепідемічні заходи через зростання кількості вірусних інфекцій. У регіоні чи окремих населених пунктах можуть застосовувати «локальний карантин».