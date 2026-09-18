Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: школа з Чернівців увійшла до топ-100 України

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який посів перше місце в рейтингу

Дві школи Тернополя увійшли до топ-200 України за НМТ-2026

У першій десятці шкіл Тернополя є заклад, де НМТ складали лише восьмеро учнів, і дві школи з однаковим результатом. Найвищий середній бал – 136,6 – отримав Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка узагальноукраїнському рейтингу зайняв 98 місце.

Другу сходинку посіла Тернопільська спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 134,4 бала. У рейтингу шкіл України вона посіла 154 місце. Третім став Тернопільська спеціалізована школа №29 із результатом 132,9 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міськради 98 136.6 158.5 146/580 99 2 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 154 134.4 157.1 69/272 100 3 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 211 132.9 155.7 50/200 99 4 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 264 131.7 154 61/244 100 5 Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул тернопіль» 300 131 154 8/32 100 6 Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради 313 130.7 152.7 74/296 100 7 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради 322 130.7 152.6 79/312 98 8 Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 345 130.3 152.8 37/144 99 9 Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Тернопільської міськради 418 129.3 151.5 44/176 100 10 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради 446 129 150.9 66/256 100

Четверте місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 131,7 бала. П’ятим став приватний ліцей «Іт степ скул Тернопіль» – 131 бал. НМТ у цьому закладі складали восьмеро учнів.

Шосте місце посів Тернопільський НВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука», а сьоме – Тернопільська ЗОШ №19. Обидва заклади отримали однаковий середній результат – 130,7 бала.

Восьме місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 130,3 бала. Дев’яте місце зайняв Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» – 129,3 бала. Десятою стала Тернопільська ЗОШ №16 імені Володимира Левицького з результатом 129 балів.

Раніше «Главком» писав, що три школи Борщова, міста у Чортківському районі Тернопільської області, увійшли до топ-10 найкращих закладів освіти області за результатами НМТ-2026. Дві з них також випередили всі школи Тернополя у загальноукраїнському рейтингу: Борщівська ЗОШ №2 посіла 38-ме місце, а Борщівський НВК №3 – 58-ме. Для порівняння, найкраща школа Тернополя – «Українська гімназія» – посіла 98-ме місце.