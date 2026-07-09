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Виробництво Patriot в Україні зіткнулося з серйозною проблемою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Виробництво Patriot в Україні зіткнулося з серйозною проблемою
Запуск виробництва Patriot в Україні буде значно складнішим, ніж очікується
фото: US Army

Попри готовність США надати ліцензію, запуск виробництва ракет-перехоплювачів може затягнутися на роки через технологічну складність і жорсткі обмеження

Запуск виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні, про можливість якого заявив президент США Дональд Трамп, навряд чи стане швидким рішенням для посилення української ППО. На думку експертів, реалізація такого проєкту потребуватиме років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За оцінкою агентства, розгортання виробництва ракет Patriot компанії Lockheed Martin в Україні стане безпрецедентним завданням. Насамперед це стосується сучасних ракет PAC-3, які використовуються для перехоплення балістичних цілей.

Наразі такі ракети виробляються лише у США та Японії. Вартість одного перехоплювача становить близько п'яти мільйонів доларів.

Керівниця напряму оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер наголосила, що створення виробництва таких ракет потребує значного часу.

«На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не матеріалізується в найближчі терміни, які їм потрібні», – зазначила вона.

Експертка також звернула увагу, що успіхи України у швидкому виробництві безпілотників і окремих типів ракет не означають, що аналогічний підхід можна застосувати до Patriot. За її словами, виробництво цих систем обмежується жорстким технологічним контролем США.

У Bloomberg також зазначають, що чинні виробничі ланцюги Patriot уже працюють майже на межі можливостей. Створення нового підприємства вимагатиме закупівлі спеціалізованого обладнання, підготовки персоналу та налагодження нових ланцюгів постачання, що додатково збільшить строки реалізації проєкту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, це питання вже опрацьовується і може стати одним із напрямів майбутньої військово-технічної співпраці між двома країнами.

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Теги: ліцензія Україна системи ППО Patriot балістичні ракети

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