Уряд визначив тривалість нового навчального року

Кабмін доручив місцевим адміністраціям та закладам освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в регіонах

Наступний навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триватиме з 1 вересня 2026-го до 30 червня 2027-го. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну постанову уряду.

Кабінет Міністрів доручив обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Нагадаємо, омбудсман України Дмитро Лубінець наполіг на зниженні обов’язкового конкурсного балу НМТ зі 150 до 130. За його словами, завдання Національного мультипредметного тесту виходять за межі шкільної програми.

До слова, Міносвіти назвало державний освітній застосунок «Мрія» найкращою альтернативою приватним освітнім додаткам. До «Мрії» вже підключено 3860 шкіл, а кількість користувачів перевищила 630 тис. осіб.

Окрім державної «Мрії», українські школи користуються низкою комерційних сервісів для ведення електронних журналів і щоденників, серед яких Human, «Єдина школа», «Нові знання», «Моя школа» та інші.

Раніше «Главком» писав, що з вересня 2026 року 150 ліцеїв перейдуть на нову модель навчання, де профіль учня більше не прив'язаний до класу. Школи відкриватимуть профільні групи, навіть якщо охочих вивчати предмет поглиблено набереться лише восьмеро на цілу паралель.

У МОН зазначили, що модель, за якою весь клас вивчає один і той самий профіль, стає неактуальною. Замість цього основним інструментом стають змінні групи, сформовані за вибором самих учнів. Якщо на паралелі знайдеться щонайменше восьмеро охочих поглиблено вивчати конкретний предмет, ліцей зобов'язаний сформувати таку групу.