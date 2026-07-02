Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Уряд визначив тривалість нового навчального року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Уряд визначив тривалість нового навчального року
Наступний навчальний рік у школах традиційно стартує 1 вересня
фото: nus.org.ua

Кабмін доручив місцевим адміністраціям та закладам освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в регіонах

Наступний навчальний рік у закладах загальної середньої освіти триватиме з 1 вересня 2026-го до 30 червня 2027-го. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну постанову уряду.

Кабінет Міністрів доручив обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із засновниками закладів освіти забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Нагадаємо, омбудсман України Дмитро Лубінець наполіг на зниженні обов’язкового конкурсного балу НМТ зі 150 до 130. За його словами, завдання Національного мультипредметного тесту виходять за межі шкільної програми.

До слова, Міносвіти назвало державний освітній застосунок «Мрія» найкращою альтернативою приватним освітнім додаткам. До «Мрії» вже підключено 3860 шкіл, а кількість користувачів перевищила 630 тис. осіб.

Окрім державної «Мрії», українські школи користуються низкою комерційних сервісів для ведення електронних журналів і щоденників, серед яких Human, «Єдина школа», «Нові знання», «Моя школа» та інші.

Раніше «Главком» писав, що з вересня 2026 року 150 ліцеїв перейдуть на нову модель навчання, де профіль учня більше не прив'язаний до класу. Школи відкриватимуть профільні групи, навіть якщо охочих вивчати предмет поглиблено набереться лише восьмеро на цілу паралель. 

У МОН зазначили, що модель, за якою весь клас вивчає один і той самий профіль, стає неактуальною. Замість цього основним інструментом стають змінні групи, сформовані за вибором самих учнів. Якщо на паралелі знайдеться щонайменше восьмеро охочих поглиблено вивчати конкретний предмет, ліцей зобов'язаний сформувати таку групу.

Читайте також:

Теги: Кабмін навчання школярі школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціологи наголошують, що вивчення математики є важливим для розвитку абстрактного мислення
Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру
3 червня, 12:57
У салоні автобуса перебували 14 дітей
На Харківщині перевернувся автобус зі школярами: багато травмованих (фото)
5 червня, 12:30
Метте-Маріт отримала діагноз «легеневий фіброз» у 2018 році
Кронпринцеса Норвегії чекає на донора для пересадки легень
6 червня, 03:19
У разі завершення активних бойових дій уже у 2026 році уряд прогнозує прискорення економічного зростання
Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року
16 червня, 13:11
Принц Джордж навчатиметься в одному з найпрестижніших приватних закладів Британії
Син принца Вільяма вступив до Ітонського коледжу: яка вартість навчання
18 червня, 12:26
Четверо випускників отримали 200 балів з НМТ
Четверо учнів з Чернівців склали НМТ з англійської мови на 200 балів
19 червня, 19:09
Софія Клак на останньому дзвонику у львівському ліцеї № 81 імені Петра Сагайдачного
Як скласти НМТ на максимум? Мама випускниці-рекордсменки розкрила пастки тесту
25 червня, 22:25
До державної системи вже підключено тисячі шкіл
Міносвіти назвало найкращу альтернативу приватним освітнім застосункам
27 червня, 20:15
100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії
Кабмін виділив 220 млн грн на Сили оборони: куди підуть гроші
23 червня, 18:02

Наука та освіта

Уряд визначив тривалість нового навчального року
Уряд визначив тривалість нового навчального року
Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти
Омбудсмен назвав одну з ключових проблем шкільної освіти
Біолог пояснив, як війна вплинула на промислові види, які найбільше виловлювали у Чорному морі
Біолог пояснив, як війна вплинула на промислові види, які найбільше виловлювали у Чорному морі
Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри
Науковець пояснив, як у Дунаї з’явилися осетри
Науковець пояснив, як Чорне море швидко відновилося після підриву Каховської ГЕС
Науковець пояснив, як Чорне море швидко відновилося після підриву Каховської ГЕС
Міносвіти назвало найкращу альтернативу приватним освітнім застосункам
Міносвіти назвало найкращу альтернативу приватним освітнім застосункам

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua