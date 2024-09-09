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Як з’явилося спільне фото Залужного і Ківалова? Авторка книги «Залізний генерал» розказала історію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як з’явилося спільне фото Залужного і Ківалова? Авторка книги «Залізний генерал» розказала історію
Залужний має спільне фото з Ківаловим
фото: Національний університет «Одеська юридична академія»

«Не один раз говорила Валерію Залужному, що не потрібно фотографуватися з різними людьми»

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2023 році захистив дисертацію в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній член забороненої в Україні проросійської «Партії регіонів» Сергій Ківалов. Ба більше, ексголовком має спільне фото з Ківаловим. Ця історія викликала суспільний резонанс та осуд. Та справа в тім, що альтернатив вибору закладів освіти для Залужного просто не було. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

На запитання, як генерал поставився до критики, Долгоновська відповіла: «Не знаю, як він ставився, бо ми з ним про це не говорили. Знову ж таки, це вже після мого звільнення сталося (Валерій Залужний захистив дисертацію 16 грудня 2023 року). Але хочу дещо прояснити. Знаю те, що ця дисертація під грифом «таємно». Знаю і те, що лише у цьому навчальному закладі України є спеціалізована вчена рада з допуском до держтаємниці за напрямком цієї дисертації. Тому альтернатив вибору закладів освіти просто не було», – зауважила колишня співробітниця Залужного.

Щодо фотографії з Ківаловим, то Долгоновська розповіла, що, як комунікаційниця, не один раз говорила Залужному про те, що не потрібно фотографуватися з різними людьми.

«Але, розумієте, до нього ж багато людей підходять різних, просять зробити спільне фото, селфі. Його позиція полягає в тому, що він не може бути для когось закритим, а для когось відкритим. Він вирішив бути відкритим для усіх. Це його вибір. Але люди цим дуже користувалися, це правда», – зазначила авторка книги про генерала.

За спільне фото із Сергієм Ківаловим Валерій Залужний отримав чималу порцію критики
За спільне фото із Сергієм Ківаловим Валерій Залужний отримав чималу порцію критики
Скріншот з Facebook «Одеської юридичної академії»

У книзі «Залізний генерал. Уроки людяності» згадується про «17 поверхів» бункера під землею. На запитання, чи не спровокував виклад таких фактів претензії Генштабу чи Офісу президента, Долгоновська сказала: «Про ці поверхи – це умовна цифра, образність. Коли я писала про це, то розуміла, що можна, а що не можна публікувати. Окрім того, я просила  колег-військових і самого Головнокомандувача прочитати текст якраз на предмет того, що можна розкривати, радилася. Військові мені сказали, що бункер побудований в радянські часи, вся документація перебуває в РФ. Для читача я лише передала атмосферу, аби люди уявили бункер. Я не давала жодних деталей, характеристик, прив'язок до локації, які би могли розкрити чутливу інформацію. Претензій не було ні від кого».

Нагадаємо, Долгоновська також розповіла, що політичне керівництво держави могло «спускати» окремі повідомлення, які мали вийти від імені головнокомандувача. Однак нерідко була інформація, яка могла зашкодити не лише Валерію Залужному, а й Збройним силам загалом.

Як відомо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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Теги: Валерій Залужний Сергій Ківалов

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