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    Суспільство

    1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>Сьогодні &ndash; День знань</p> - 1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сьогодні – День знань

    Заздрість 1 вересня потрапляє під табу. Правда, тільки чорна. Порадіти чиїмось успіху не заборонено

    Сьогодні, 1 вересня, віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Таврійського, а у світі відзначають День знань.

    Народні прикмети на 1 вересня:

    • Південний вітер – до доброго урожаю вівса.
    • Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
    • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
    • Вранці туман – до сніжної зими.
    • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

    Що не можна робити 1 вересня:

    • Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.
    • Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проєкту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.
    • Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується ремонтувати взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

    Іменинники:

    Фекля, Андрій, Микола, Тимофій.

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