1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні – День знань
Заздрість 1 вересня потрапляє під табу. Правда, тільки чорна. Порадіти чиїмось успіху не заборонено
Сьогодні, 1 вересня, віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Таврійського, а у світі відзначають День знань.
Народні прикмети на 1 вересня:
- Південний вітер – до доброго урожаю вівса.
- Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
- Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
- Вранці туман – до сніжної зими.
- Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.
Що не можна робити 1 вересня:
- Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.
- Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проєкту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.
- Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується ремонтувати взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.
Іменинники:
Фекля, Андрій, Микола, Тимофій.
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