13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У вівторок, 13 вересня, відзначають День Роальда Дала та День комп’ютерника і програміста.

Також у цей день у Мексиці святкують День дітей-героїв.

День Роальда Даля

Роальд Даль був шпигуном, першокласним льотчиком-винищувачем, істориком шоколаду та «винахідником» медицини. Він також був автором книг «Чарлі та шоколадна фабрика», «Матільда», «Великий добрий велетень» та скарбниці оригінальних, вічнозелених та улюблених дитячих книг. Він залишається для багатьох оповідачем №1 у світі.

Даль писав свої розповіді в сараї наприкінці свого саду, використовуючи олівець HB у жовтих блокнотах. Оригінальний «сарай для письма» тепер можна побачити у музеї Роальда Даля.

День комп’ютерника і програміста

День комп’ютерника і програміста – неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, в невисокосного – на 13 вересня.

Найчастіше слово «програмування» і все, з ним пов’язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп’ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій – від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням – свого часу пройшли через руки фахівців з програмування.

І хоча поки що це свято цілком і повністю віртуальне, плоди труда наших славних програмістів вельми і вельми реальні. Значення професії програміста у повсякденному житті важко недооцінити. Цей рід діяльності стає все більш масовим і, в той же час, символізує авангард сучасного суспільства.

Яке церковне свято

13 вересня церква згадує святого Кипріяна. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.

Він є автором трактату «Про смертність», де була описана страшна пандемія, що почалася 249 року і яку пізніше назвали на його честь чумою Кипріяна.

У народі 13 вересня називали Журавлиним віче, оскільки вважали, що саме зараз журавлі збираються біля боліт, на луках і вирішують, як і куди їм відправитися на зимівлю.

13 вересня збирали урожай буряків, картоплі, моркви, журавлини.

До речі, цікаво, що журавлину не можна було збирати раніше 13 вересня – це, за прикметами, могло накликати біду на людину. Так, вважалося, що жінка стане безплідною, а у хлопця нечиста сила розум вкраде.

Цікаво, що першою за ягодами в цей день відправляли людину, яка народилася 13 вересня – вважали, що вона знає дорогу, де росте багато журавлини.

Народні прикмети:

Якщо журавлі летять не поспішаючи, між собою «розмовляють», осінь буде теплою.

Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.

Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.

Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.

Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що не рекомендується робити:

Кажуть, що не можна ворожити та дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги

Не варто також сьогодні грати в азартні ігри.

Іменини

Іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Кипріян