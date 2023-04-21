21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні сприятливий день для укладення шлюбу

Сьогодні, 21 квітня, православні християни вшановують пам'ять апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70. У світі відзначається День творчості та інноваційної діяльності та Всесвітній день кроншнепа.

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День творчості та інновацій

Уперше цей день відзначався в більш ніж 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Святкування Всесвітнього дня творчості та інновацій відбувається в третій декаді квітня – 21 числа. Святкові заходи включають проведення акцій щодо підвищення рівня інформованості про творчість та інноваційну діяльність. Без них життя набуває не надто приємного відтінку, адже течія життя передбачає його оновлення.

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Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 21 квітня – це день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти. Апостол Іродіон жив у I столітті, в Греції в невеликому містечку Патрасі служив єпископом, за своє життя витерпів чимало тортур і принижень від язичників, страждав за Христову віру.

У день, коли був розіп'ятий апостол Петро, його закололи мечем. Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників.

Народні прикмети

Світлий, ясний день обіцяє настання тепла.

Прикмети на 21 квітня кажуть, що кожен, хто дає сьогодні обіцянку, волею-неволею, а виконає його.

Сьогодні хороший день для укладення шлюбу. Весілля у цей день обіцяє щасливе сімейне життя.

Якщо з раннього ранку туман по землі стелиться, значить, дощів до початку травня не буде.

Сьогодні не можна сваритися, а в поганому настрої будеш ще тиждень перебувати.

Що не можна робити

Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.

Не слід ходити на риболовлю.

Не рекомендується також у цю середу прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Іменини

21 квітня День ангела імені відзначають: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна (ім’я)