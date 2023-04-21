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21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
фото з відкритих джерел

Сьогодні сприятливий день для укладення шлюбу

Сьогодні, 21 квітня, православні християни вшановують пам'ять апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70. У світі відзначається День творчості та інноваційної діяльності та Всесвітній день кроншнепа.

День творчості та інновацій

Уперше цей день відзначався в більш ніж 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Святкування Всесвітнього дня творчості та інновацій відбувається в третій декаді квітня – 21 числа. Святкові заходи включають проведення акцій щодо підвищення рівня інформованості про творчість та інноваційну діяльність. Без них життя набуває не надто приємного відтінку, адже течія життя передбачає його оновлення.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем, 21 квітня – це день пам’яті апостолів Руфа, Агава, Іродіона, Асинкрита, Флегонта і Ерма з числа 70-ти. Апостол Іродіон жив у I столітті, в Греції в невеликому містечку Патрасі служив єпископом, за своє життя витерпів чимало тортур і принижень від язичників, страждав за Христову віру.

У день, коли був розіп'ятий апостол Петро, його закололи мечем. Апостоли Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм і Агав були єпископами в різних містах і також померли за свою віру від рук ідолопоклонників. 

Народні прикмети

  • Світлий, ясний день обіцяє настання тепла.
  • Прикмети на 21 квітня кажуть, що кожен, хто дає сьогодні обіцянку, волею-неволею, а виконає його.
  • Сьогодні хороший день для укладення шлюбу. Весілля у цей день обіцяє щасливе сімейне життя.
  • Якщо з раннього ранку туман по землі стелиться, значить, дощів до початку травня не буде.
  • Сьогодні не можна сваритися, а в поганому настрої будеш ще тиждень перебувати.

Що не можна робити

  • Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.
  • Не слід ходити на риболовлю.
  • Не рекомендується також у цю середу прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Іменини

21 квітня День ангела імені відзначають: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна (ім’я)

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