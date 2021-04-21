21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні хороший день для укладення шлюбу

Сьогодні, 21 квітня, віряни вшановують пам'ять апостолів І століття, а у світі відзначають Міжнародний день секретаря та День творчості та інноваційної діяльності.

Міжнародний день секретаря

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Міжнародне свято День секретаря відзначається в середу останнього тижня квітня. Дата професійного свята з'явилася в 1952 році в США.

Це професійне свято придумав журналіст з Нью-Йорка Гаррі Клемфусс.

День секретаря відзначають і помічники директора, і офіс-менеджери, і асистенти. Ця професія входить до п’ятірки найбільш затребуваних у світі і може похвалитися званням однієї з найдавніших. Саме слово «секретар» утворилося від латинського «секрет». У Стародавньому Римі секретарями називали довірених людей, яких присвячували в таємниці.

День творчості та інновацій

Фото з відкритих джерел

Вперше цей день відзначався в більш ніж 50 країнах миру 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Святкування Всесвітнього дня творчості та інновацій відбувається в третій декаді квітня - 21 квітня. Святкові заходи включають проведення акцій щодо підвищення рівня інформованості про творчість та інноваційну діяльність. Без творчості та інновацій життя набуває не надто приємного відтінку, адже течія життя передбачає його оновлення.

День святого Іродіона

Фото з відкритих джерел

21 квітня всі православні християни згадують святого Іродіона. Також в народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родівоном. Іродіон жив у I столітті, в Греції в невеликому містечку Патрасі служив єпископом.

Серед родичів Родіона був сам апостол Павло, разом вони стали розповсюджувачами християнського вчення, завдяки їм безліч людей перейшли від язичництва до віри Христової. Під час знаходження у влади римського жорстокого імператора Нерона Родіона піддали мученицькій смерті.

Народні прикмети

Світлий, ясний день обіцяє настання тепла.

Прикмети на 21 квітня кажуть, що кожен, хто дає сьогодні обіцянку, волею-неволею, а виконає його.

Сьогодні хороший день для укладення шлюбу. Весілля у цей день обіцяє щасливе сімейне життя.

Якщо з раннього ранку туман по землі стелиться, значить, дощів до початку травня не буде.

Сьогодні не можна сваритися, а в поганому настрої будеш ще тиждень перебувати.

Що не можна робити

Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.

21 квітня не рекомендується ходити на риболовлю.

Не рекомендується також у цю середу прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Іменини

21 квітня День ангела імені відзначають: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна (ім’я)