22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні ідеальний день для самоаналізу та медитації

У суботу, 22 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день Матері-Землі. Православні віряни в цей день вшановують пам’ять святого мученика Вадима Персидського.

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Міжнародний день Матері-Землі

Щорічно 22 квітня, починаючи з 2010 року, відзначається Міжнародний день Матері-Землі.

фото: Pixabay

Свято встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009-му році (резолюція № A/RES/63/278). У резолюції наголошується, що термін «Мати-Земля» загальноприйнятий у багатьох країнах – він відображає залежність між планетою, її екосистемами та людиною.

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Щороку цього дня ООН актуалізує певну тему, щоб надати спрямування для акцій, що відбуваються, та привернути увагу до конкретної проблеми навколишнього середовища.

Мученика Вадима Персидського

Сьогодні за церковним календарем – День вшанування пам’яті святого Вадима Перського. Вадим Перський відомий тим, що будучи з багатої сім’ї, роздав майже увесь свій спадок жебраком, а на решту грошей побудував храм, де оселився разом зі своїми учнями.

фото з відкритих джерел

Преподобний мученик прийняв смерть від християнина, якого змусили зректися віри і на доказ своєї вірності язичництва вбити Вадима Перського.

Люди вірили, що джерельна вода в цей весняний день володіє магічними властивостями, зокрема, вона здатна вилікувати будь-які хвороби, навіть хронічні. З раннього ранку необхідно було відправитися до джерела. Чим раніше людина прийде до криниці, тим краще для неї. Незаймана вода володіє ще більш дивовижними здібностями, вона може створити диво.

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Що можна робити

Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Чого не можна робити

Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то все вернеться до вас бумерангом.

Народні прикмети

Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

Якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде.

Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

Вітер і туман – до врожайного року.

Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

Іменини

22 квітня День ангела імені відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.