22 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні ідеальний день для самоаналізу та медитації

22 квітня віряни вшановують пам’ять святого мученика Вадима Персидського. У світі в цей день відзначають Міжнародний день Матері-Землі.

Мученика Вадима Персидського

22 квітня — мученика Вадима Персидського

Сьогодні за церковним календарем – День вшанування пам’яті святого Вадима Перського. Вадим Перський відомий тим, що будучи з багатої сім’ї, роздав майже увесь свій спадок жебраком, а на решту грошей побудував храм, де оселився разом зі своїми учнями.

Преподобний мученик прийняв смерть від християнина, якого змусили зректися віри і на доказ своєї вірності язичництва вбити Вадима Перського.

Люди вірили, що джерельна вода в цей весняний день володіє магічними властивостями, зокрема, вона здатна вилікувати будь-які хвороби, навіть хронічні. З раннього ранку необхідно було відправитися до джерела. Чим раніше людина прийде до криниці, тим краще для неї. Незаймана вода володіє ще більш дивовижними здібностями, вона може створити диво.

Міжнародний день Матері-Землі

Фото з відкритих джерел

Міжнародний день Матері-Землі (на інших офіційних мовах ООН: англ. International Mother Earth Day, ісп. Día Internacional de la Madre Tierra, фр. Journee internationale de la Terre nourriciere) відзначається, починаючи з 2010 року, щорічно 22 квітня.

Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009-му році (резолюція № A/RES/63/278). У резолюції наголошується, що термін «Мати-Земля» загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає залежність між планетою, її екосистемами і людиною.

Пропонуючи всім державам-членам ООН, міжнародним і неурядовим організаціям відзначати «Міжнародний день Матері-Землі», Генеральна Асамблея звертає увагу на те, що свято День Землі вже щорічно відзначається в багатьох країнах Щороку цього дня ООН актуалізує певну тему, щоб надати спрямування для акцій, що відбуваються та привернути увагу до конкретної проблеми навколишнього середовища.

Що можна робити

Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Чого не можна робити

Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то все вернеться до вас бумерангом.

Народні прикмети:

Якщо погода до цього дня не встановилась, то літо буде сухе.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде рік неврожайним.

Якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде.

Кульбаба зацвіла – настала справжня весна.

Вітер і туман – до врожайного року.

Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

Іменини

22 квітня День ангела імені відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.