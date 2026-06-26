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26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 26 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора, а у світі – Міжнародний день у підтримку жертв катувань та Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками. Православні вшановують пам'ять преподобного Іоана, єпископа Готського, та святителя Діонісія Суздальського. До кінця року залишається 188 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День кримськотатарського прапора

26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора – неофіційне свято, яке за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу відзначають з 2010 року. Дату обрали на честь відкриття ІІ Курултаю кримськотатарського народу. Свято символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Етнічний прапор – небесно-блакитне полотнище із золотистою тамгою у верхньому кутку біля древка – уперше затвердив І Курултай кримських татар у 1917 році в Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій і депортації, прапор не використовувався; його відновили лише 30 червня 1991 року в Сімферополі на ІІ Курултаї. Через тимчасову окупацію Криму головні урочистості нині відбуваються на материковій частині України – зокрема в Києві, де біля будівлі КМДА щороку піднімають національний стяг кримських татар. 

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день у підтримку жертв катувань

26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Дату встановила Генеральна Асамблея ООН на честь набуття чинності у 1987 році Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. День покликаний привернути увагу до повної ліквідації катувань у світі та підтримати тих, хто пережив це насильство.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом

26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цю дату рекомендувала Міжнародна конференція з боротьби зі зловживанням наркотиками, що відбулася у Відні 1987 року, а наприкінці того ж року її затвердила Генеральна Асамблея ООН. У 1988 році конвенцію доповнили положеннями про протидію наркобізнесу та відмиванню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних речовин.

Релігійні свята та їхня історія

Іоан, єпископ Готський, та Діонісій Суздальський

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26 червня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Іоана, єпископа Готського, та святителя Діонісія, архієпископа Суздальського. Іоан Готський був одним із небагатьох православних єпископів, які зберігали віру серед готів у Криму в часи, коли регіон перебував під впливом хазарів. Діонісій Суздальський прославився як подвижник чернечого життя та засновник кількох монастирів на Русі, активно сприяв розвитку православ'я у Суздальській землі.

Народні вірування та прикмети

  • Вродило багато черешні – зима буде морозною.
  • Вдарила спека – затримається ще на чотири тижні.
  • Ґедзі стали агресивнішими – на негоду.
  • Веселка після дощу – на потепління.

Що не можна робити 26 червня:

  • Не варто позичати гроші.
  • Заборонено пліткувати та брехати.
  • Не можна давати обіцянки, у виконанні яких немає впевненості.

Історичні події

  • 1886 рік – французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор.
  • 1906 рік – стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції.
  • 1925 рік – у Голлівуді відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка».
  • 1945 рік – на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй.
  • 1960 рік – проголошено незалежність Мадагаскару.
  • 1968 рік – у Ріо-де-Жанейро відбувся Марш ста тисяч – акція протесту проти військової диктатури.
  • 2006 рік – у Кельні на чемпіонаті світу з футболу збірна України в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірну Швейцарії у матчі 1/8 фіналу.
  • 2012 рік – Чорногорія офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Давид, Іван.

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Теги: свята прапор традиції свято релігія церква православна церква Україна

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