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    4 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У цей день світ відзначає Міжнародний день пожежних - 4 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У цей день світ відзначає Міжнародний день пожежних
    Фото: poltava.sq.com.ua

    Сьогодні не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику

    Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, День боротьби з цькуванням, День «Зоряних воєн», а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.

    Яке церковне свято

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Православна церква 4 травня вшановує пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія. У народі день назвали Проклів. Люди зверталися за допомогою до домового, просячи захистити його від підступів злих духів оселі, господарські споруди та худобу.

    В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб все цвіло й плодоносило, читали змови на хороший урожай.

    Міжнародний день пожежників

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Святкування Міжнародного дня пожежника відбувається в першій декаді травня. Вперше відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежних і їх небезпечної служби, є професійним святом пожежників. В цей День організовується і ряд пам’ятних заходів.

    Працівники пожежних служб – це люди, які безперечно заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко і ефективно. Результати їхніх зусиль – порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені розбурханим вогнем.

    День боротьби із цькуванням (Міжнародний день протидії булінгу)

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і в 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу.

    Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.

    За даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей у всьому світі потерпають від цькування з боку однолітків. Водночас Україна посідає 4 місце серед європейських країн з найвищим рівнем булінгу. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу, який передбачає введення штрафів та притягнення винуватців до адміністративної відповідальності.

    День Зоряних війн

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    День Зоряних війн (День Люка Скайуокера) – неофіційне свято на честь знаменитої фантастичної саги «Зоряні війни», перший фільм якої вийшов у прокат в 1977 році. Вперше масово його відзначали в 2011 році в Канаді. Вважається, що дату вибрали через гру слів: в англійській мові напуття джедаїв «так буде з тобою Сила» (may the force be with you) співзвучна «Хай буде з тобою четверте травня» (May the fourth – різниця всього в кілька букв).

    Народні прикмети:

    • Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
    • Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
    • Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
    • З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
    • Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.
    • Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
    • На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
    • Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.
    • В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
    • День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
    • Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

    Що не можна робити:

    • Не можна злитись та влаштовувати сварки.
    • Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
    • Не можна займатись важкою фізичною працею.
    • Не можна виходити на вулицю без потреби.
    • Не можна ходити вранці по росі.

    Іменини

    Іменини у Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра.

    Теги: церква ООН свята закон православна церква булінг фільм традиції дощ
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