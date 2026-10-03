Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови

Львівський суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне покарання

Вирок Шевченківського районного суду Львова В’ячеслав Зінченко може оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів. До набрання чинності вироку обвинувачений залишатиметься у СІЗО. У коментарі «Главкому» своє бачення щодо суворості вироку Зінченку виклав адвокат зі Львова Олег Мицик. За його словами, при визначенні покарання суд, відповідно до вимог Кримінального кодексу України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. При цьому значення можуть мати, зокрема, мотив, спосіб, характер вчиненого діяння, його наслідки та інші обставини, що характеризують кримінальне правопорушення. Щире каяття або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення прямо визначені законом як обставини, що пом’якшують покарання.

«Суд мав право призначити довічне покарання, оскільки на момент вчинення кримінального правопорушення обвинуваченому вже виповнилося 18 років. Довічне позбавлення волі не може бути застосоване до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років. Для неповнолітніх за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, максимальний строк позбавлення волі складає 15 років. На мою думку, Зінченку було б достатньо покаятися, пояснити суду, що він допустив жахливу помилку. Це могло б бути враховано судом як обставина, що пом’якшує покарання, і відповідно вплинути на його розмір покарання. Проте він обрав таку лінію поведінки», – зазначив правозахисник.

За словами адвоката, обвинувачений, який посилається на статтю 63 Конституції України (Зінченко теж користувався цією нормою – «Главком»), відповідно до якої особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, і відмовляється давати свідчення, фактично не використовує можливість надати суду власне пояснення щодо обставин справи.

«Особа не зобов’язана каятися чи визнавати вину. Стаття 63 Конституції України прямо гарантує право не давати показання або пояснення стосовно себе. Однак при призначенні покарання суд оцінює всю сукупність обставин, передбачених Кримінальним кодексом, у тому числі наявність чи відсутність обставин, які пом’якшують покарання. Якщо обвинувачений відмовляється від пояснень, свідчень чи допиту, він не дає суду своєї версії подій. З точки зору змагання сторін, це безумовно створює для сторони обвинувачення більш сприятливу процесуальну ситуацію», – зауважив Олег Мицик.

Крім того, юрист розповів, за яких умов В’ячеслав Зінченко все ж може вийти на волю, якщо довічний термін набере чинності. Згідно зі статтею 87 Кримінального кодексу визначено, що помилування здійснюється президентом України стосовно конкретної особи. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі терміном не менше 25 років. Щоб рухатися цією процедурою, довічник має відсидіти у в’язниці не менше 15 років. І лише тоді клопотати про помилування.

«Після відбуття Зінченком 15 років призначеного покарання, останній зможе клопотати перед президентом України про помилування і у випадку задоволення клопотання довічне позбавлення волі може бути замінено на покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 25 років. Однак, це лише гіпотетична, зважаючи на законодавчі норми, ситуація. У реальності, помилування особи за вчинений за таких обставин злочин є малоймовірним», – вважає адвокат.

Разом із тим, відповідно до ч.5 статті 82 Кримінального кодексу, покарання у вигляді довічного позбавлення волі може бути замінено на покарання від 15 до 20 років. І знову ж таки умова: якщо засуджений відбув не менше 15 років призначеного судом покарання.

«Ці зміни було внесено законодавцем у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Петухов проти України» №2, де суд визнав, що в Україні довічно засуджені не мають «права на надію». Система президентського помилування є непрозорою, а чіткого механізму перегляду довічних вироків чи умовно-дострокового звільнення для таких осіб на той момент не існувало», – підсумував Олег Мицик.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Згідно з текстом вироку, 20-річний обвинувачений отримав довічне ув'язнення.

Суд визнав В’ячеслава Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, Зінченко повинен відшкодувати їй 5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.