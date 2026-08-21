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Дефіцит медичних бронемашин на фронті досяг 80% від потреби – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дефіцит медичних бронемашин на фронті досяг 80% від потреби – ЗМІ
«Мауль» – це український наземний евакуаційний роботизований комплекс, створений для вивезення поранених бійців із найгарячіших точок під обстрілами
фото: Генштаб

«Для евакуації поранених підрозділи мають бути забезпечені бронемашинами»

Українські підрозділи відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації, тоді як у 2026 році держава зробила значну ставку на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Про це йдеться у матеріалі «Української правди», передає «Главком».

Військові наголошують: наземні роботизовані комплекси необхідні на передньому краї, однак вони не можуть замінити броньований транспорт на всіх етапах евакуації.

«Я хочу мати в активі повільні електричні, але прогнозовані НРК по типу «Тора», я хочу мати швидкі НРК по типу «Мауль», я хочу мати багі. Нам потрібно достатньо медичних бронемашин для другого етапу евакуації, а їх зараз дефіцит 80%. Якщо ми збільшимо кількість НРК та броньовиків, ми збільшимо виживаність бійців на передовій на 30% та скоротимо час евакуації до трьох годин замість восьми», – сказав начальник медичної служби другого корпусу Нацгвардії «Хартія» Богдан Корильчук.

Видання наголошує, що «для евакуації поранених підрозділи мають бути забезпечені бронемашинами в такій кількості, щоб військові не боялись агресивніше виводити їх назустріч НРК у випадку загрози або для самостійного виконання завдання, якщо це буде потрібно. Зараз же військові з різних ділянок фронту вказують, що «броня» у значному дефіциті».

Варто зазначити, що через постійні атаки російських дронів евакуація поранених із передової стала одним із найнебезпечніших завдань для військових медиків. Водночас українські військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси.

До слова, у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони України та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч. 

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Теги: війна військова техніка

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