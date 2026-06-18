Яке релігійне свято відзначається 19 червня 2026: традиції та молитва

Свята 19 червня в церковному календарі – День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього

19 червня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Це свято присвячене вірності Христу попри сумніви, місіонерському подвигу та духовному спадку одного з дванадцяти найближчих учнів Спасителя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 19 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього

19 червня православна церква згадує апостола Юду – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. За переказом, він був сином праведного Йосипа Обручника від його першого шлюбу, тож доводився Спасителю братом по плоті. Святого не варто плутати з Юдою Іскаріотом, який зрадив Христа: апостол Юда, навпаки, належав до числа найвідданіших послідовників Учителя. Євангеліст Матвій згадує його під іменем Левія, прозваного Фаддеєм, а в Діяннях апостолів він фігурує як Варсава.

За свідченням Євангелія від Івана, спершу брати Ісуса не вірували в Нього – і Юда не був винятком. Та згодом він усім серцем звернувся до Христа й увійшов до кола дванадцяти апостолів. Пам'ятаючи про свій ранній сумнів, у власному соборному посланні він називав себе лише «братом Якова», уникаючи титулу «брат Господній».

Після Вознесіння Христового апостол Юда вирушив проповідувати Євангеліє – спершу в Юдеї, Галілеї, Самарії та Ідумеї, а згодом в Аравії, Сирії та Месопотамії. Зрештою він прийшов до міста Едесси, де довершив справу попередників. За переказом, апостол також проповідував у Персії та Вірменії, де прийняв мученицьку смерть: був забитий камінням і кийками за відмову зрадити віру.

Молитва дня

О, святий апостоле Юдо, славний угодник Божий і вірний слуга Христовий! До тебе прибігаємо в скорботах і труднощах наших, благаючи заступництва перед Господом. Ти, що пізнав сумнів, але зберіг вірність до кінця, навчи нас не втрачати надії у важкі часи. Випроси для нас силу духу, мужність у випробуваннях та твердість у вірі. Моли Всемилостивого Бога за спокій нашої землі, захист українського воїнства та спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували із початком активного медозбору та поведінкою бджіл, за якою предки намагалися визначити погоду на найближчі дні.

Бджоли з самого ранку активно літають за нектаром – день буде ясним і сонячним.

Бджоли стали млявими або не залишають вулика – варто чекати на дощ.

Бджоли поводяться агресивно, частіше жалять – наближається посуха.

Грім гримить дзвінко – решта червня буде дощовою, глухий грім – вітряною.

Веселка з'явилася в небі цього дня – літо обіцяє бути теплим.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 19 червня не варто давати чи брати гроші в борг – це може накликати грошові негаразди на весь рік. Також у цей день уникали свар, лихослів'я та пліток, не відмовляли в допомозі тим, хто просив, і не бралися за важку фізичну працю в полі чи господарстві.