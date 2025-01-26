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Верещук повідомила, на скільки можуть продовжити строки перепроходження медогляду для обмежено придатних

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Верещук повідомила, на скільки можуть продовжити строки перепроходження медогляду для обмежено придатних
фото: АрміяInform

Верещук: Для проходження повторного медогляду обмежено придатним потрібно ще три місяці 

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що обмежено придатним військовозобов'язаним чоловікам треба продовжити строки проходження військово-лікарської комісії ще щонайменше на три місяці. Про це вона заявила в етері телемарафону.

Верещук пояснює, що народні депутати планують внести зміни до чинного закону 3621-IX, щоб військовозобов’язані, які раніше мали статус обмежено придатних, встигли пройти ВЛК згідно з відповідними вимогами.

«Є певна кількість ВЛК, у нас їх 1036, є понад мільйон людей, які мають пройти [медогляд], і є розрахунок, яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши – щонайменше 3 місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВКЛ без штрафів», – зазначила Верещук.

Крім того, Ірина Верещук пояснила, що збільшення термінів дозволить Міністерству оборони та ТЦК запустити електронні направлення на ВЛК.

«Є проблема з викликами, адже електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет Міністрів пообіцяв, що 28 січня така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Так ми приберемо з ТЦК великі черги», – підкреслила заступниця керівника ОП.

Варто зазначити, раніше Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними. 

За її словами, цьому передувало те, що понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

Нагадаємо, 23 січня у застосунку «Резерв+» розпочалось бета-тестування електронних направлень на медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

«Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим», – каже він.

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Теги: військомат військові лікарня Ірина Верещук військовозобов'язаний

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