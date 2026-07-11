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Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
За даними слідства, чоловіки брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП
фото: Офіс генерального прокурора

Трьох учасників нападу на військових ТЦК взято під варту

Сьогодні, 11 липня, обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова – тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Мова йде про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Окрім цього вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП – блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її», – йдеться у повідомленні.

Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень фото 1
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень фото 2

Офіс генпрокурора зазначає, що 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова. Учасники сутички записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил.

Як повідомлялося, Сихівський районний суд Львова 10 липня обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту з працівниками ТЦК на проспекті Червоної Калини.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Львів мобілізація

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