Скільки бухгалтерів працює в Україні: дослідження виявило рекордсмена з 28 компаніями

Аналітики проаналізували понад 75 тис. українських підприємств і з'ясували, скільки компаній припадає на одного бухгалтера

В Україні переважна більшість бухгалтерів працює лише з одним роботодавцем. Водночас лише кілька десятків спеціалістів ведуть бухгалтерію одразу для десяти й більше компаній, а рекордсмен торік обслуговував 28 підприємств. Про це свідчить нове дослідження сервісу Опендатабот, повідомляє «Главком».

У фінансовій звітності українських компаній за 2025 рік зазначено 61 326 бухгалтерів. Загалом вони відповідали за подання звітності 75 078 підприємств, тобто в середньому один бухгалтер працював із 1,2 компанії. За даними аналітиків, цей показник майже не змінюється вже п'ятий рік поспіль.

Аналітики з’ясували, що в Україні у 2025 році працювали понад 61,3 тисячі бухгалтерів інфографіка: Опендатабот

Дослідження показало, що 85,5% бухгалтерів працюють лише з однією компанією. Ще 14% ведуть від двох до чотирьох підприємств. Лише 250 бухгалтерів співпрацювали з п'ятьма-дев'ятьма компаніями, а 29 спеціалістів на всю країну були відповідальними за бухгалтерський облік десяти й більше бізнесів.

дані Опендатабот

Найбільше компаній торік обслуговував бухгалтер із Запорізької області – 28 підприємств. Друге місце розділили бухгалтери з Дніпропетровської та Житомирської областей, які працювали з 23 компаніями кожен. В Opendatabot зазначають, що всі ці спеціалісти вели документацію об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Третє місце посіла бухгалтерка з Дніпропетровщини, яка супроводжувала 22 комунальні заклади освіти.

Водночас найбільшу кількість фінансових документів за рік подав інший бухгалтер. Попри те, що він працював лише з десятьма компаніями, за рік спеціаліст оформив 183 фінансові звіти. Як пояснюють аналітики, одна компанія може подавати кілька квартальних, річних та уточнених звітів протягом року.

Також було зафіксувано поступове скорочення кількості компаній, у звітності яких зазначений бухгалтер. Якщо у 2022 році таких підприємств було 80,7 тис., то у 2025 році — вже 75 тис. Одночасно зменшилася й кількість поданих річних фінансових форм — зі 126,9 тис. до 116,4 тис.

«Найбільше бухгалтерів традиційно працює у Києві – понад 13 тисяч. Далі йдуть Дніпропетровщина (5,8 тисячі), Львівщина (4,3 тисячі), Київщина (4 тисячі) та Одещина (4 тисячі)», – йдеться у дослідженні.

дані Опендатабот

Аналітики додають, що один бухгалтер може бути врахованим у кількох регіонах, якщо був зазначений у звітності компаній з різних областей.

Раніше «Главком» писав, скільки заробляють бухгалтери у 2026 році. За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата бухгалтера в Україні становить 30 000 грн – на 20% більше, ніж рік тому. Лідирує Київ – 37 500 грн, далі – дистанційна робота (32 500–34 500 грн) і Львів (32 500 грн). Одеса і Дніпро – 29 000–30 000 грн, Харків – 25 000 грн.