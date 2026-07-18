18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 18 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
18 липня у світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели, Всесвітній день слухання та День народження «Тетріса». До кінця року залишається 166 днів. Православні вшановують пам'ять мученика Якинта Амастридського та преподобного Іоана Багатостраждального Києво-Печерського.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 липня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день Нельсона Мандели
Щороку 18 липня – у день народження Нельсона Мандели (1918–2013) – світ відзначає Міжнародний день, встановлений ООН на знак визнання його внеску в боротьбу за мир і загальнолюдські цінності. Мандела провів 27 років у в'язниці за боротьбу проти апартеїду – системи расової дискримінації в Південній Африці. Після звільнення у 1990 році він став символом примирення, а 1994-го, після перших у ПАР загальних виборів, обійняв посаду президента – першим темношкірим лідером країни в її історії. У 1993 році Мандела отримав Нобелівську премію миру.
Всесвітній день слухання
18 липня відзначають Всесвітній день слухання. Дату обрали на честь дня народження канадського композитора і дослідника звукового середовища Реймонда Мюррея Шафера – засновника сучасної акустичної екології. Саме він закликав людей не просто чути звуки, а усвідомлено прислухатися до світу навколо. Цей день організовує World Listening Project – організація, яка вивчає взаємовідносини між людиною і природним середовищем через звук.
День народження «Тетріса»
18 липня 1985 року вийшла електронна версія «Тетріса» – однієї з найвпізнаваніших комп'ютерних ігор в історії. Її винайшов радянський програміст Олексій Пажитнов: перший прототип побачив світ ще 6 червня 1984 року. Гра побудована на «тетраміно» – геометричних фігурах із чотирьох квадратів – і не потребує перекладу жодною мовою світу.
Релігійні свята та їхня історія
Преподобний Іоан Багатостраждальний Києво-Печерський
18 липня вшановують преподобного Іоана Багатостраждального – ченця Києво-Печерського монастиря, який прославився надзвичайною аскезою. За переказами, він прийняв на себе суворі тілесні обмеження, щоб подолати спокуси тіла, і провів роки в печері, де навіть закопав себе в землю по плечі. Церква шанує його як взірець непохитної духовної боротьби. Його мощі спочивають у Ближніх печерах Лаври.
Мученик Якинт Амастридський та мученик Еміліан
18 липня православні також вшановують пам'ять мученика Якинта – юного християнина, який постраждав у III столітті за часів гонінь на церкву. Яскравий образ Якинта зберігся в переказах як приклад твердості у вірі попри молодий вік. Цього ж дня вшановують пам'ять мученика Еміліана.
Народні вірування та прикмети
- Якщо кусаються мухи – чекайте на негоду.
- На нижніх гілках берези з'явилися жовті листочки – осінь прийде пізно і буде теплою.
- На верхівці ялини з'явилися шишки – до пізньої зими.
- Спекотний день – до холодного грудня.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.
- Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- Не варто переїдати – за повір'ям, це призведе до фінансових труднощів.
Історичні події
- 64 рік – у Римі здійнялася «Велика пожежа», яка тиждень нищила місто: вогонь знищив десять із чотирнадцяти кварталів, зокрема й імператорський палац.
- 1672 рік – у розпал Руїни відбулася битва під Четвертинівкою: сили Дорошенка перемогли Ханенка.
- 1870 рік – Перший Ватиканський собор ухвалив Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову».
- 1878 рік – шведський полярний дослідник Адольф Норденшельд першим пройшов Північним морським шляхом з Атлантичного океану в Тихий.
- 1898 рік – П'єр і Марія Кюрі представили Паризькій академії доповідь про існування радіоактивних елементів, окрім урану.
- 1947 рік – британський король Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.
- 1968 рік – засновано компанію Intel.
- 1972 рік – єгипетський президент Анвар Садат зажадав виведення з країни 20 тисяч радянських військових «радників».
- 1995 рік – біля стін Софійського собору в Києві поховано Патріарха Православної церкви України Володимира.
- 2023 рік – «Вояджер-2» обігнав «Піонер-10» за відстанню від Сонця, ставши другим після «Вояджера-1».
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор, Федір, Уляна, Юліана.
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