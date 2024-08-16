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Одна з областей України посилює мобілізаційні заходи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Одна з областей України посилює мобілізаційні заходи
На Івано-Франківщині декілька тижнів буде посилення мобілізаційних заходів
фото ілюстративне

Через низькі темпи мобілізації у Франківську збільшилась кількість блокпостів

Протягом наступних двох тижнів в Івано-Франківській області будуть посилені мобілізаційні заходи. Наразі область демонструє погані показники. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків в ефірі телерадіокомпанії Вежа.

«Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде (посилення мобілізаційних заходів, - «Главком»)» , – заявив він.

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме посилення мобілізаційних заходів у Франківську, мер сказав, що через низькі темпи мобілізації у місті збільшилась кількість блокпостів.

Він пояснив, що обласний центр не визначає, де можуть облаштовувати блокпости, але, згідно з законом про місцеве самоврядування, надає необхідну підтримку. 

До відома, Кабінет міністрів запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Про це йдеться в ухваленій постанові «Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Зокрема, що стосується військового обліку для призовників, то постанова встановлює, що чоловіки віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.

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Теги: Івано-Франківщина мобілізація

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