Верховний Суд заборонив реконструювати готель «Прага» біля Софії Київської

Компанія «Л-Капітал» хотіла добудувати у готельно-ресторанному комплексі восьмий поверх

Верховний Суд відмовив забудовнику в реконструкції будівлі колишнього готелю «Прага» біля Софії Київської, яка передбачала добудову восьмого поверху. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У березні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 серпня 2020 року та заборонив компанії «Л-Капітал» проводити реконструкцію з надбудовою готельно-офісного комплексу «Прага».

За висновками експертів, такий проєкт міг завдати шкоди візуальному сприйняттю об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійського собору та прилеглих монастирських споруд. Крім того, була загроза порушення гармонійного історичного вигляду вулиці Золотоворітської, з якої відкривається краєвид на купол дзвіниці Софії Київської, пояснювали в Мінкульті.

22 січня Верховний Суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, поставивши крапку в цій справі.

Нагадаємо, суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Пам’ятка була збудована ще у 1893 році та завдяки оригінальному ліпному декору стелі сходової клітини отримала назву – «Будинок з комахами».

До слова, петиція киян з проханням захистити «Дворик з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 від забудови вже набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. Авторка петиції вимагає скасувати рішення міської ради, яке передало цю ділянку під забудову компанії ТОВ «Центр Регіонального Розвитку». У петиції також пропонується змінити цільове призначення цієї локації на «для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини» та визначити категорію землі як «землі історико-культурного призначення», аби зберегти її як важливу частину культурної спадщини міста.