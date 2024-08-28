Підрозділи системи МВС уперше отримали жіночі бронежилети

Бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки. Про це повідомляє МВС.

Зазначається, що бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.

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Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок фото: МВС України

У МВС зауважили, що завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби.

Нагадаємо, Міністерство оборони України випробовує нову полегшену модель бронежилета для українських захисників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначає Міноборони, новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій під час штурмових і спеціальних операцій. Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг.

Раніше Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

До слова, Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба міністерства. Особливість такого бронежилета полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.