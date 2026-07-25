У Сумах дрон знищив пошту й АЗС, у Білгороді горіли ТЕЦ і склади: головне за ніч 25 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 липня 2026 року

Ніч проти 25 липня минула під новими атаками. Російські війська завдали ударів по Запоріжжю та Сумах, де є загиблі, поранені та масштабні руйнування. Тим часом безпілотники атакували російський Бєлгород, де спалахнули склади й об'єкти енергетичної інфраструктури. «Главком» зібрав головні події за ніч.

У Сумах російський дрон знищив пошту та АЗС: є загиблі

У ніч на 25 липня російські війська атакували Суми ударним безпілотником. Дрон влучив у будівлю поштового відділення та автозаправну станцію, після чого виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, внаслідок удару є загиблі та поранені. На місці події працюють рятувальники, медики й правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки та розбирають завали. Остаточні дані про кількість жертв і масштаби руйнувань уточнюються.

Російський дрон влучив у пошту та АЗС у Сумах і спричинив загибель людей фото: t.me/sumskamiskarada

У Запоріжжі після російського удару загорівся торговельний центр

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів міста, полум'я охопило значну площу будівлі. До ліквідації займання залучили підрозділи ДСНС, які працювали над локалізацією вогню. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється, екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

У Бєлгороді після атаки дронів спалахнули склади та ТЕЦ

У російському Білгороді вночі пролунала серія вибухів. Після атаки безпілотників виникли пожежі на території логістичних складів та поблизу енергетичних об'єктів, зокрема ТЕЦ. Російська влада підтвердила атаку дронів, однак не уточнила масштаби пошкоджень.

Білгород палає після жорсткої атаки фото: скрин з відео

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