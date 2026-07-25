Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Сумах дрон знищив пошту й АЗС, у Білгороді горіли ТЕЦ і склади: головне за ніч 25 липня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У Сумах дрон знищив пошту й АЗС, у Білгороді горіли ТЕЦ і склади: головне за ніч 25 липня
Головне за ніч 25 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 липня 2026 року

Ніч проти 25 липня минула під новими атаками. Російські війська завдали ударів по Запоріжжю та Сумах, де є загиблі, поранені та масштабні руйнування. Тим часом безпілотники атакували російський Бєлгород, де спалахнули склади й об'єкти енергетичної інфраструктури. «Главком» зібрав головні події за ніч.

У Сумах російський дрон знищив пошту та АЗС: є загиблі

У ніч на 25 липня російські війська атакували Суми ударним безпілотником. Дрон влучив у будівлю поштового відділення та автозаправну станцію, після чого виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, внаслідок удару є загиблі та поранені. На місці події працюють рятувальники, медики й правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки та розбирають завали. Остаточні дані про кількість жертв і масштаби руйнувань уточнюються.

Російський дрон влучив у пошту та АЗС у Сумах і спричинив загибель людей
Російський дрон влучив у пошту та АЗС у Сумах і спричинив загибель людей
фото: t.me/sumskamiskarada

У Запоріжжі після російського удару загорівся торговельний центр

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в одному з торговельних центрів міста, полум'я охопило значну площу будівлі. До ліквідації займання залучили підрозділи ДСНС, які працювали над локалізацією вогню. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється, екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

У Бєлгороді після атаки дронів спалахнули склади та ТЕЦ

У російському Білгороді вночі пролунала серія вибухів. Після атаки безпілотників виникли пожежі на території логістичних складів та поблизу енергетичних об'єктів, зокрема ТЕЦ. Російська влада підтвердила атаку дронів, однак не уточнила масштаби пошкоджень.

Білгород палає після жорсткої атаки
Білгород палає після жорсткої атаки
фото: скрин з відео

Інші важливі новини:

Теги: війна пожежа Білгород дрон Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
23 липня, 07:43
Наслідки ударів по Києву
Масований удар по Києву. Міноборони РФ зробило цинічну заяву
2 липня, 08:33
Ракета впала неподалік житлових будинків
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
6 липня, 09:14
На місцях прильотів працюють рятувальники
Понад 10 вибухів і пожежі: Росія масовано вдарила по Києву балістикою
8 липня, 01:16
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
Удар по Києву: Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ
11 липня, 08:59
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти пошкодили поліклініку на Одещині (фото)
11 липня, 11:33
Андрій Шевченко – колишній посол України в Канаді, ексзаступник міністра оборони, дипломат і тричі народний депутат України
Компанія, яка передала Україні тисячі ударних дронів, призначила нового керівника
13 липня, 19:16
Реальні передумови для припинення бойових дій виникнуть не раніше осені 2027 року, вважає Федоренко
Командир бригади «Ахіллес» назвав умову завершення війни
18 липня, 16:15
Росія завдала удару безпілотниками по Одесі
Дрон РФ розніс житловий будинок в Одесі: перші деталі атаки
22 липня, 13:34

Суспільство

Після спеки – комфортне тепло й місцями грози: погода на 25 липня 2026 року
Після спеки – комфортне тепло й місцями грози: погода на 25 липня 2026 року
У Сумах дрон знищив пошту й АЗС, у Білгороді горіли ТЕЦ і склади: головне за ніч 25 липня
У Сумах дрон знищив пошту й АЗС, у Білгороді горіли ТЕЦ і склади: головне за ніч 25 липня
Довічно засуджений за зраду киянин подав заяву на обмін до Росії
Довічно засуджений за зраду киянин подав заяву на обмін до Росії
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту
В Україні будуть карати водіїв електросамокатів: деталі законопроєкту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Порошенко ставав на коліна. Депутат-історик нагадав, як офіційний Київ сприяв історичному примиренню з поляками

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua