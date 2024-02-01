Чи можливо відновити російський катер «Івановець» – відповідь ВМС України

Катери проєкту 12411 «Блискавка» давно зняті з виробництва, тож відновити «Івановець» буде складно

Російський ракетний катер «Івановець» відновити буде дуже складно, адже відповідних частин до нього вже не виробляють, зазначив спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі »Радіо Свобода».

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«Враховуючи, що ці одиниці давно зняті з виробництва, відповідно, відновлювати її (катер, – ред.) буде дуже складно, тому що відповідних запчастин фактично більше нема», – розповів Плетенчук.

Він також додав, що оскільки «Івановець» затонув, катер можна вважати знищеним.

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До слова, у соцмережах з'явилось архівне відео, на якому вказано, що «весь склад бойової частини та екіпаж корабля «Івановець» довів свою профпридатність та готовність до відображення агресії будь-якого супротивника».

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.

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Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією ГУР, внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – «Івановець» дав крен на корму і затонув.

Зазначимо, що через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі, ЗСУ нищать їхні кораблі, а «наївні люди сподіваються, що СВО скоро закінчиться». Тож у росіян виникає питання, чи це все ще не так звані «червоні лінії»?

Зазначимо, що вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 млн.