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Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

4 вересня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Вавили та пророка Мойсея Боговидця

4 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, та святого пророка і боговидця Мойсея. У народі цей день відомий як Вавилів день, або Неопалима Купина, і пов'язаний із захистом оселі від вогню та пожеж.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Священномученик Вавила, єпископ Антіохійський

Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Священномученик Вавила очолював єпископську кафедру в Антіохії – одному з найбільших міст Стародавнього світу – від 237 року. Він відзначався мудрістю, твердістю у вірі і пастирською мужністю. За переказом, одного разу він не пустив до храму самого язичницького правителя, який щойно скоїв злочин, – і тим самим виявив незалежність церкви від державної сваволі.

Під час переслідувань за імператора Деція Вавилу заарештували і кинули до в'язниці. Перед смертю він попросив поховати разом із ним кайдани, які носив за Христа. Він прийняв мученицьку смерть 250 року і шанується в Україні як захисник оселі від вогню, блискавки та пожеж.

Святий пророк Мойсей Боговидець

Яке релігійне свято відзначається 4 вересня 2026: традиції та молитва фото 2

Пророк Мойсей – один із найвеличніших пророків Старого Завіту, вождь і законодавець єврейського народу. Саме йому Бог явився у вогні Неопалимої Купини – куща, що горів і не згорав, – і відкрив своє ім'я. Мойсей вивів народ з єгипетського рабства і отримав від Бога Десять заповідей. Саме образ Неопалимої Купини дав народну назву цьому дню.

Молитви дня

До священномученика Вавили звертаються з молитвами про захист оселі від вогню та пожеж, збереження родини та прощення гріхів.

Святий священномученику Вавило, пресвітлий світильнику віри Христової! Почуй нас, що в скорботах та потребах до тебе прибігають. Огороди оселі наші та родини наші від вогню всепожираючого, від блискавок та підступів ворожих. Виблагай у Милосердного Бога для нас прощення гріхів, здоров'я тілесне і спасіння душевне, щоб у мирі та злагоді ми прославляли Всесвяте Ім'я Його.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язаний із захистом господарства та підготовкою до осені. Господарі традиційно обходили свої будинки, хліви та двори із запаленою церковною свічкою, молячись про захист від пожеж. Завершували збір цибулі з городів і розвішували її сушитися, вірячи, що запах цибулі відганяє хвороби. Чоловіки наводили лад у льохах та сіновалах, перевіряючи запаси і обкурюючи їх сухим полином від шкідників.

  • Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною.
  • Великий урожай горіхів, але мало грибів – чекайте сніжної та суворої зими.
  • Мурахи будують великі купи – осінь буде холодною, а зима настане рано.
  • Багато ягід на горобині – осінь буде дощовою і сирою.
  • Якщо листя швидко опадає, а павутина висить низько – зима буде суворою.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 4 вересня суворо заборонялося лаятися біля вогню – вірили, що вогонь може «образитися» і принести в дім пожежу. Не можна залишати вогонь без нагляду, кидати до нього сміття та плювати в полум'я. Не радили позичати гроші, хліб чи сіль – щоб не «винести» добробут. Вважалося, що краще провести день у колі родини, аніж іти в гості. 

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Теги: свято свята релігія православна церква традиції

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