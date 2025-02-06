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Росіяни, ймовірно, запустити другу балістичну ракету «Орєшнік» по Україні – Forbes

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни, ймовірно, запустити другу балістичну ракету «Орєшнік» по Україні – Forbes
Росія випробовує нову ракету середньої дальності, відому як «Орєшнік»
фото з відкритих джерел

Ракета вибухнула на території Росії через технічну несправність

Вранці 6 лютого, росіяни, ймовірно, запустили другу балістичну ракету «Орєшнік» по Україні. Вона могла летіти курсом на Київ. Однак вибухнула на території Російської Федерації. Про це повідомляє Forbes.

Forbes пише це, посилаючись на повідомлення Сазонова
Forbes пише це, посилаючись на повідомлення Сазонова

Повідомляється, що у Києві пролунали сирени повітряної тривоги, мешканці поспішили в укриття, але удару не сталося. Не було ні звуку входження боєголовок у атмосферу, не було ні вибухів на землі.

Офіційно підтвердженої інформації від української влади щодо запуску «Орєшніка» станом на момент написання цієї новини немає. Forbes пише це, посилаючись на  інформацію військового кореспондента Кирила Сазонова.

В Telegram він написав, що ракета «не пролетіла далеко» – вона вибухнула на території Росії через технічну несправність. 

Сазонов написав, що ракета вибухнула на території РФ.
Сазонов написав, що ракета вибухнула на території РФ.

Нагадаємо, Росія застосувала експериментальну балістичну ракету середньої дальності під час атаки на Дніпро. Ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни.

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав російський диктатор Володимир Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

До слова, аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей – 12 квітня 2017 року. 

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Теги: росія Forbes ракета ракетна атака

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