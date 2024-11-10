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Світом шириться новий штам Covid-19: що про нього треба знати

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Світом шириться новий штам Covid-19: що про нього треба знати
Фахівці очікують, що ті вакцини, які вже винайшли для захисту організму від Covid-19, будуть добре працювати проти XEC
фото з відкритих джерел

XEC має щонайменше одну нову мутацію, але як це може вплинути на хворого, ще не з’ясовано

 

Світом шириться новий штам Covid-19, який назвали ХЕС. Він, як і багато інших варіантів, є частиною «сімейства» Омікрон. Цей варіант уже виявили у багатьох країнах Європи, Китаї та США. За прогнозами експертів, вже взимку XEC може стати домінантним, адже саме у цей час кількість заражень досягають свого піку, пише Yale Medicine.

Скотт Робертс, доктор медичних наук та фахівець з інфекційних захворювань Єльського університету (США) розповів, чим новий субваріант коронавірусу відрізняється від вже відомих, чи наявні вакцини, щоб захистити організм та як вберегтися від зараження.

Чим XEC відрізняється від інших штамів Covid-19?

Однією з ключових відмінностей є те, що XEC утворився шляхом злиття двох раніше відомих варіантів коронавірусу. Наразі відомі такі:

  • KP.3.1.1, «нащадок» KP.3;
  • гібрид двох варіантів JN.1 («Дженні»);
  • MC.1, «нащадок» KP.3.1.1.

Таке могло трапитися, коли, до прикладу, одна людина інфікувалася різними штамами.

Друга відмінність полягає у тому, що штам XEC має щонайменше одну нову мутацію. Утім, як це може вплинути на хворого, ще не з’ясовано.

Чи наявні вакцини здатні захистити від нового варіанту коронавірусу?

Фахівці очікують, що ті вакцини, які вже винайшли для захисту організму від Covid-19, будуть «добре працювати проти XEC та інших варіантів, які можуть переважати у майбутньому».

Проте неможливо гарантувати стовідсотковий збіг між вакциною та циркулюючим варіантом, зважаючи на його мутацію, каже Скотт Робертс, доктор медичних наук та фахівець з інфекційних захворювань Єльського університету (США). Нещодавно оновлені вакцини також повинні забезпечити захист від XEC, додав Робертс.

«Із цієї точки зору, хоча цей новий варіант може дещо послабити імунітет, який забезпечують вакцини, я оптимістично налаштований, що ми матимемо певний рівень захисту», – каже Скотт Робертс.

Що робити, аби уникнути зараження?

Фахівці стверджують, найкращим захистом досі залишається вакцинація. Ідеться саме про щеплення оновленими вакцинами Pfizer, Moderna та Novavax.

Окрім того, знизити ризик інфікування допоможуть:

  • дотримання правил гігієни (чищення поверхонь, часте миття рук);
  • провітрювання приміщення;
  • при появі симптомів перебування вдома;
  • носіння маски на обличчі у багатолюдних місцях.

Нагадаємо, по всьому світу шириться спалах рідкісних грибкових захворювань. Цьому сприяють наслідки пандемії Covid-19 та зміни клімату, адже грибки, ймовірно, адаптувалися до більш високих температур.

Нагадаємо, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам». У матеріалі, зокрема, йдеться про дослідження професора клінічної бактеріології Лундського університету, під час якого науковець перевірив зразки від 141 пацієнта, які проходили лікування в українських клініках.

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Теги: війна Україна щеплення імунітет вакцинація

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