У Дніпрі померла молода екссуддя

Ленінський райсуд Дніпра повідомив про передчасну трагічну смерть судді у відставці

У Дніпрі пішла з життя суддя у відставці Вікторія Шавула. Про це повідомляє Ленінський районний суд.

«Ленінський районний суду м. Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої», – йдеться у заяві.

Зазначається, що прощання із загиблою відбудеться 31 січня о 14:00 у прощальній залі лікарні імені Мечнікова.

Вікторія Шавула працювала у Ленінському суді Дніпра з 2008 року. З 2013 року її було обрано суддею безстроково. У червні 2020 року вона звільнилася з роботи.

Причина смерті Вікторії Шавули не розголошується, фото: ln.dp.court.gov.ua

Місцеві ЗМІ нагадують, що 29 січня з вікна квартири на сьомому поверсі випала жінка. Але чи пов'язані між собою ці події та загибель Вікторії Шавули, невідомо.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими. У неділю на Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото).