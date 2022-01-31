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    У Дніпрі померла молода екссуддя

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    Причина смерті Вікторії Шавули не розголошується - У Дніпрі померла молода екссуддя
    Причина смерті Вікторії Шавули не розголошується
    колаж: nashemisto.dp.ua

    Ленінський райсуд Дніпра повідомив про передчасну трагічну смерть судді у відставці

    У Дніпрі пішла з життя суддя у відставці Вікторія Шавула. Про це повідомляє Ленінський районний суд.

    «Ленінський районний суду м. Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої», – йдеться у заяві.

    Зазначається, що прощання із загиблою відбудеться 31 січня о 14:00 у прощальній залі лікарні імені Мечнікова.

    Вікторія Шавула працювала у Ленінському суді Дніпра з 2008 року. З 2013 року її було обрано суддею безстроково. У червні 2020 року вона звільнилася з роботи.

    Причина смерті Вікторії Шавули не розголошується, фото: ln.dp.court.gov.ua

    Причина смерті Вікторії Шавули не розголошується, фото: ln.dp.court.gov.ua

    Місцеві ЗМІ нагадують, що 29 січня з вікна квартири на сьомому поверсі випала жінка. Але чи пов'язані між собою ці події та загибель Вікторії Шавули, невідомо.

    Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими. У неділю на Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото).

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    Теги: трагедія суд Дніпро смерть суддя жінка
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    У Дніпрі померла молода екссуддя