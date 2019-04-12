У Порошенка на 80% впевненні, що дебатів не буде



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Команда Зеленського опублікувала запрошення на дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня о 19.00

Дебати не відбудуться, бо один із кандидатів їх уникає, - речник виборчого штабу Порошенка

У команді чинного президента Петра Порошенка на 80% впевненні, що дебати перед другим туром президентських виборів не відбудуться, бо опонент Порошенка Володимир Зеленський їх уникає.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі 112 Україна.

«Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, бо один із кандидатів їх уникає», - сказав Медведєв.

Медведєв також прокоментував телефонну розмову Зеленського і Порошенка в ефірі «1+1».

«Я думав, що Зеленський більш вихований, ніж це було продемонстровано вчора», - сказав він і додав, що вчинок Зеленського (кандидат кинув слухавку) був проявом неповаги не тільки до Порошенка, а й до виборців.

Медведєв вважає, що позиція Зеленського щодо зовнішньої і внутрішньої політики невідома, а замість кандидата говорять представники його штабу та члени команди.

Він додав, що кандидат не готовий керувати країною, тому що немає досвіду та відповідної освіти.

«Штаб Зеленського боїться, що як тільки він почне говорити по суті питань, як тільки він почне формулювати свою позицію, то стане очевидно, що він не готовий бути президентом», - додав він.

Водночас команда Зеленського опублікувала запрошення на дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня о 19.00.

Як повідомлялося, 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

«Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.