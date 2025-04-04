Фіцо порівняв послів ЄС з малими дітьми та оголосив про візит до Москви

Словацький премʼєр-міністр під час відзначення «80-річчя визволення Братислави» порівняв запрошених послів ЄС з маленькими дітьми

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив на захід «з нагоди 80-річчя звільнення Братислави» послів ЄС, які не прибули, через що порівняв їх з маленькими дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Також на захід до Фіцо прибули російський та білоруський посли. Окрім представників влади, до меморіального комплексу «Славін» також приїхали учасники проросійського угруповання «Брат за брата».

Фіцо під час заходу розкритикував послів ЄС.

«Через те, що я запросив сьогодні посла Російської Федерації, посла Білорусі та інших і дав йому можливість сказати два речення, посли Європейського Союзу сказали нам, що вони не прийдуть. Маленька дитина може дутися, у мене теж був син, який дувся. Але обов'язок послів – не дутися, а працювати», – заявив Фіцо.

Фіцо оголосив про запланований травневий візит до Москви. «Вірю, що матиму можливість особисто подякувати славній Червоній Армії за її роль у перемозі над фашизмом. Хай живе славна Червона Армія», – заявив Фіцо.

Для словацького прем'єра це буде друга поїздка до Москви на зустріч з Володимиром Путіним за рік. Під час передріздвяного візиту до російського президента Фіцо отмав хвилю критики за зміну геополітичного напрямку Словаччини. Протести ініціативи «Мир Україні», яка відреагувала на візит Фіцо до Москви, тривають і досі.

Прем'єр-міністр оголосив натовпу, що змінив тему свого виступу в останню хвилину. Крім критики європейських союзників, він звернувся до антиурядових протестів і критикував колишні уряди.

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні не брав участі в урочистостях, він перебуває у відрядженні у Ватикані.

Нагадаємо, Фіцо пожалівся, що йому перепало на горіхи від президентки Єврокомісії. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн насварила прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Також, по усій Словаччині відбуваються акції протесту проти змін до закону про громадські організації, які протестувальники називають «навіяними правилами Путіна».