Відстрочка без візиту до ТЦК: Міноборони анонсувало нову функцію в «Резерв+»

З початку листопада 2024 року, за словами посадовиці, планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян

Новий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок

Військовозобов'язані чоловіки зможуть отримувати відстрочку без особистого візиту до територіальних центрів комплектування. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові, повідомляє «Судово-юридична газета».

«Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього», – каже Черногоренко.

Так, з початку листопада 2024 року, за словами посадовиці, планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян. Йдеться про студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Оборонне відомство вже працює над змінами в нормативній базі, щоб узгодити нововведення.

«Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна», – додала заступниця міністра оборони.

Новий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до ТЦК.

Нагадаємо, економічне бронювання від мобілізації може запрацювати в Україні вже цього року.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися.

Як повідомлялося, набув чинності закон 3916-IX про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях