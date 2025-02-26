В Україні з’явилася нова шахрайська схема з QR-кодами

Зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти через підроблений QR-код

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних табличках або наклеюють їх у публічних місцях

Українців попереджають про нову шахрайську схему – у громадських місцях розміщують фейкові QR-коди та таким чином, виманюють гроші. Про це інформує «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних табличках або наклеюють їх у публічних місцях. Користувачі, скануючи такі коди, потрапляють на підроблені сайти, які імітують справжні онлайн-сервіси. Внаслідок цього зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

Щоб убезпечити себе, правоохоронці рекомендують:

сканувати QR-коди лише з перевірених джерел і уникати випадкових наклейок чи рекламних оголошень;

перед скануванням уважно оглядати наклейку на наявність слідів підміни, нерівних країв чи незвичного шрифту;

використовувати функцію попереднього перегляду посилання, доступну на більшості смартфонів;

звертати увагу на адресу сайту після переходу – навіть незначні відмінності в домені можуть вказувати на шахрайство.

Раніше ми писали, що у Полтаві затримано трьох чоловіків за підозрою у шахрайстві. Вони видали себе за працівників банку та виманили в матері полеглого захисника 3 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України.

До поліції Одещини звернулась мешканка Роздільнянського району, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

«Жінка розповіла, що до неї зателефонували нібито працівники банку та повідомили, що з її рахунку невідомі намагаються зняти кошти. Відтак запевнили – аби «вберегти» кошти, вона має перерахувати їх на інші рахунки. Потерпіла виконала вказівки аферистів. Таким чином зловмисники заволоділи 3 млн грн матері загиблого захисника України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат.