Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарку

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах

Мінсоцполітики разом з Міноборони розроблять механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками

Кабінет міністрів припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Як зазначили в пресслужбі відомства, Кабмін 25 лютого було схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

«Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи «Шлях», – йдеться в дописі.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Систему «Шлях» створено у кінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків в сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Використання системи для надання дозволів на перетин кордону було вимушеним кроком, щоб врегулювати питання виїзду за кордон ліцензованих перевізників після початку широкомасштабного вторгнення Росії. На період воєнного стану система «Шлях» – цифровий майданчик для передачі даних про волонтерів та водіїв ліцензованих перевізників від військових адміністрацій та Міністерства інфраструктури до Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

До слова, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» понад 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.