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Новим міністром юстиції став колишній суддя та адвокат. Що відомо про Дениса Маслова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новим міністром юстиції став колишній суддя та адвокат. Що відомо про Дениса Маслова
Денис Маслов став міністром юстиції
фото: Укрінформ

Новий очільник Мін’юсту пройшов шлях від юридичного бізнесу та суддівської роботи до керівництва парламентським комітетом, який опікувався реформою правосуддя

Верховна Рада призначила народного депутата від партії «Слуга народу» Дениса Маслова міністром юстиції України. До переходу в уряд він очолював парламентський Комітет з питань правової політики. Про це повідомляє «Главком».

Кар'єра у юридичній сфері

Кандидатуру Маслова називали серед претендентів на посаду очільника Міністерства юстиції ще до голосування за оновлений склад Кабінету Міністрів.

Професійну діяльність Маслов розпочав у юридичній сфері. У 2010-2020 роках займався адвокатською практикою, яку припинив після набуття повноважень народного депутата.

У 2013-2016 роках Маслов виконував повноваження арбітражного керуючого. Протягом 2016-2018 років працював суддею Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська, яке нині має назву Кам’янське.

У 2019-2020 роках він очолював Дніпропетровське відділення Асоціації правників України, був делегатом Правової асамблеї організації та входив до регіональних дорадчих органів у сфері юстиції.

Політична діяльність

У 2019 році Маслов став довіреною особою кандидата в президенти Володимира Зеленського в територіальному виборчому окрузі №26 у Дніпрі.

Повноважень народного депутата Верховної Ради IX скликання він набув 11 червня 2020 року, замінивши Олександра Ткаченка після його призначення міністром культури.

Згодом Маслов очолив Комітет Верховної Ради з питань правової політики. На цій посаді він брав участь у підготовці законодавчих змін у сфері судоустрою, добору та кар’єри суддів, дисциплінарних процедур, діяльності Конституційного Суду та відновлення системи правосуддя в умовах війни.

Водночас окремі законодавчі ініціативи, до яких був залучений Маслов, зазнавали публічної критики з боку правозахисних, юридичних та антикорупційних організацій. Зокрема, дискусію викликав законопроєкт №7033-д щодо обмеження доступу до окремих категорій судових рішень під час воєнного стану.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

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Теги: уряд Верховна Рада Міністерство юстиції

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