Вшанування жертв Голокосту, візит американських ревізорів. Головне за 27 січня

Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели тристоронню зустріч щодо обміну полоненими

У національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» відбулося вшанування пам’яті жертв Голокосту, Уповноважені з прав людини України, Туреччини та РФ провели переговори щодо обміну полоненими, Кабмін заборонив чиновникам без поважної причини їздити за кордон. Ці та інші події 27 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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У Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту (фото)

Сьогодні, 27 січня, у національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» відбулася церемонія Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Після церемонії запалення свічок у Синагозі відбулася поминальна молитва.

В України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою

Сьогодні, 27 січня, в Україну прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. У Києві перебувають аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

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Омбудсмени України, Туреччини та РФ провели тристоронню зустріч

Уповноважені з прав людини трьох країн провели онлайн-зустріч, яка є продовженням попередніх перемовин. Минулого разу вони домовились про обмін полоненими.

У десятьох областях запроваджено аварійні відключення світла

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Росія визнала терористкою та оголосила у розшук відому українську телеведучу

Телеведуча Маша Єфросініна потрапила в країні-агресорі в «екстремістськи списки». Відповідна інформація з'явилася на сайті Росфінмоніторинг.

Уряд заборонив виїзд чиновників за кордон, але є винятки

Сьогодні, 27 січня, Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості.

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Нагадаємо, триває 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог нарощує активність застосування авіації на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та сім ракетних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ударів терористичних військ РФ по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.