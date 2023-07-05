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«Енергоатом» розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Енергоатом» розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС
Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС перебуває у межах норми
фото з відкритих джерел

Ситуація на Запорізькій АЕС наразі залишається стабільною та контрольованою

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізькій атомній електростанції – стабільний. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний
фото: Енергоатом

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Як повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, Запорізька АЕС працює штатно, значних переміщень окупантів не фіксують.

Зазначимо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, що російські загарбники 5 липня погрожували підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти повідомляли, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня. Росіяни навіть розповіли, у який спосіб буде здійснений напад на ЗАЕС. Низка телеграм-каналів окупантів повідомила, що ЗСУ нібито мають атакувати станцію високоточними засобами великої дальності, а паралельно з цим буде скинуто боєприпаси з радіоактивними відходами. 

Через можливий теракт на ЗАЕС в українському суспільстві зчинився галас. Президент Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу.

5 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна, рівень радіації в країні в межах норми.

Раніше, як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

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Теги: Енергоатом Запорізька АЕС

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