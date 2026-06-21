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Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент України відправив орден Каролю Навроцькому «Новою поштою»
фото: Офіс президента

Користувачі активно обговорювали масове відправлення нагород через «Нову пошту»

Між Україною та Польщею виник дипломатичний конфлікт через те, що президент Кароль Навроцький вирішив забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Президент України відреагував на ситуацію та відправив свою нагороду до Польщі «Новою поштою».

На знак протесту українські політики почали масово повертати свої польські нагороди. А українці в мережі також не залишилися осторонь і почали жартувати, що ще могли б повернути Польщі у відповідь, повідомляє «Главком».

У мережі, зокрема у Threads, ця ситуація викликала хвилю іронічних дописів та мемів. Користувачі активно обговорювали масове відправлення нагород через «Нову пошту».

Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів фото 1

Також жартували, що саме могли покласти колишні президенти України до своїх нагород, аби повернути Навроцькому.

Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів фото 2

Не обійшлося і без згадки про колишнього президента-зрадника України Віктора Януковича, який ніяк не відреагував на політичний скандал. Українці самостійно вигадали йому причину, чому Янукович нічого не відправив полякам.

Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів фото 3

Також у мережі українці пропонували вручити Каролю Навроцькому «Орден Богдана Хмельницького» за те, що він «об’єднав майже всіх президентів України». А ще жартували, що до Польщі відправили особливу «посилку».

Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів фото 4

На цю хвилю дописів та мемів відповіли й у «Новій пошті». Компанія підтвердила успішну доставку ордену до Польщі.

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На весь екран

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

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Теги: Петро Порошенко Польща Віктор Ющенко Леонід Кучма дипломатичний конфлікт українці скандал президент орден конфлікт Threads Кароль Навроцький

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