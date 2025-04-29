Ексочільник компанії «Оператор ГТС України» підтримав призначення Корецького

Ексочільник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон відреагував на призначення Сергія Корецького на пост голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це він написав допис у соціальній мережі, передає «Главком».

«Якщо це правда, то це позитивна новина. Бо призначають людину з галузі з підтвердженим досвідом та відомими результатами. Мабуть влада зрозуміла, що призначати політичних фігур або людей без досвіду (просто лояльних) на посади в ключових держ підприємствах, то була не дуже розумна ідея. Наслідки такого підходу в «Нафтогазі» вже очевидні та їх ще довго виправляти. Цікаво, які будуть призначення в інших держ компаніях: Укренерго, ОГТСУ, ЕА…», – написав Макогон.

У коментарях під дописом народний депутат України Ярослав Железняк підтвердив призначення Корецького, написавши коротко: «Правда».

Раніше з посиланням на Forbes «Главком» писав, що Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Корецький – український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів. Він очолює найбільшу нафтовидобувну компанію країни ПАТ «Укрнафта», а також «Укртатнафту» з листопада 2022 року.