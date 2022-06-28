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    Бізнес

    Nissan зупиняє роботу на заводах в РФ

    Заводи Nissan не працюватимуть щонайменше 6 місяців - Nissan зупиняє роботу на заводах в РФ
    Заводи Nissan не працюватимуть щонайменше 6 місяців
    фото з відкритих джерел

    Гендиректор компанії занепокоєний діями Росії в Україні

    Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців – у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще «серйознішою і затяжнішою». Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди.

    «Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою та затяжнішою», – заявив Учіда, коментуючи війну в Україні.

    Як зазначає Reuters, Nissan вирішив призупинити виробництво в Росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня. Працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив, сказав Учіда.

    Nissan призупинив виробництво в Росії в березні, а також експорт після вторгнення Росії в Україну, нагадує агентство.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Nissan #stoprussia
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    Nissan зупиняє роботу на заводах в РФ