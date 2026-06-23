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Атака на Одесу і Кривий Ріг, фінансування від Світового банку. Головне за 23 червня 2026

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Атака на Одесу і Кривий Ріг, фінансування від Світового банку. Головне за 23 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 23 червня 2026 року

Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого загинули люди. Крім того, дронова атака на Одещину забрала життя молодої дівчини. Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. 

«Главком» склав добірку головних подій 23 червня.

Ракетна атака на Кривий Ріг

Російська атака на Кривий Ріг забрала життя трьох людей
Російська атака на Кривий Ріг забрала життя трьох людей
фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Наразі у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Станом на зараз загинуло троє людей – двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Водночас 25 людей отримали поранення, у лікарнях міста наразі перебувають 20.

Президент наголосив, що «кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо».

24 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару. 

Атака дронів на Одещину

Пляж, на якому від удару дрона загинула 26-річна дівчина
Пляж, на якому від удару дрона загинула 26-річна дівчина
фото: Думская

Російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок цього в Одесі 23 червня загинула 26-річна жінка. Також постраждав 39-річний чоловік: йому надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. 

Згодом місцева влада повідомила, що пляж, на якому через атаку російського дрона загинула 26-річна дівчина та дістав поранення чоловік, не був офіційно відкритий. 

Фінансування від Світового банку

Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування
Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування
фото: glavcom.ua

Рада директорів Світового банку схвалила для України нову програму фінансування обсягом $3,39 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку економічних реформ, розвиток приватного сектору, створення робочих місць та продовження євроінтеграційних змін. 

Фінансування складається з позики Світового банку на $1,04 млрд, яка забезпечена підтримкою Японії та гарантіями Великої Британії, а також гранту на $2,35 млрд із фонду F.O.R.T.I.S.

Нові заяви Путіна про переговори та удари по РФ

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду РФ мінімізувати наслідки атак ЗСУ на об’єкти російської інфраструктури. 

Також російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

Водночас Путін висловився про переговори між Україною та РФ. За його словами, Росія готова до діалогу з Україною, але «на базі стамбульських домовленостей».

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Теги: фінансування Світовий банк Одеса Кривий Ріг путін

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