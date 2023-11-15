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Питання допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Питання допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США
Речник Держдепу США Метью Міллер розповів, що питання додаткової допомоги Україні зараз в критичній точці
фото: AP

Пентагон вичерпав близько 95% коштів, виділених на допомогу Україні в сфері безпеки 

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці. Про це йдеться на сайті Держдепу.

«Ми перебуваємо у критичній точці щодо підтримки України», – зауважив Міллер.

Він зазначив, що Пентагон публічно оголосив про вичерпання близько 95% коштів, виділених на допомогу у сфері безпеки Україні.

Міллер також сказав, що вважає терміновою справою те, щоб Палата ухвалила додаткові запити на допомогу.

Він додав, що це стосується не лише фінансування допомоги для безпеки України та Ізраїлю, а й для фінансування гуманітарної допомоги для народу Гази.

Нагадаємо, Палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада. 

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес Сполучених Штатів повинен ухвалити запит Байдена, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю якомога швидше, оскільки це безпосередньо впливає на національні інтереси США. 

До слова, Сполучені Штати активно розглядають варіанти захисту інфраструктури України від російських атак. 

Теги: США фінансування Пентагон

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