Ціни на експорт української агропродукції зросли у 1,4 раза

З початку року Україна експортувала 2,5 млн тонн агропродукції

Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза. З $315 у 2024 році до $443 у квітні 2025-го. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Зростання ціни експорту міністр пояснює збільшенням експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу.

Крім того, з 2024 року подорожчали й основні експортні товари:

соняшникова олія – $1174 за тонну (+37,8%);

кукурудза – $217 за тонну (+27,1%);

пшениця – $231 за тонну (+27,4%);

м’ясо птиці – $2385 за тонну (+11,2%);

соєві боби – $409 за тонну (+4,3%).

Загалом із початку 2025 року Україна експортувала 2,5 млн тонн агропродукції на суму $1,1 млрд. Відомство зазначає, що працює над розширенням географії експорту та підтримкою агроперероблювання.

Нагадаємо, аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство, заявила кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

Раніше Балабух розповіла, що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.