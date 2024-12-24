Прем'єр Британії готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ – The Times

У європейських країнах тривають обговорення відправки своїх військ в Україну

Близько 51 тис. українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії

Війська Великої Британії можуть бути розгорнуті на заході України та навчати бійців Сил оборони. Про це повідомляє The Times.

За даними видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським погодився, що «вдосконалення» пропозиції щодо навчання є важливим. Він нагадав, що близько 51 тис. українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції «Інтерфлекс».

«Сер Кір Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для підготовки солдатів», – зазначає ЗМІ.

Близько 51 тис. українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в межах операції «Інтерфлекс». Але щоб доставити війська до Великої Британії, потрібно подолати багато кілометрів, і є побоювання, що українці неохоче записуються на навчання через це.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили угоду про 100-річне партнерство між державами.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі також висловився про відправку британських військ в Україну для допомоги в навчанні військовослужбовців ЗСУ.

До слова, країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів.