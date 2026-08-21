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Євро та злотий подорожчали: курс валют на 21 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євро та злотий подорожчали: курс валют на 21 серпня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 серпня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,61 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 21 серпня 2026 року. Порівняно з 20 серпня, євро та злотий подешевшали, долар подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,61, євро – 52,13 грн, польського злотого – 12,06 грн.

Курс валют станом на 21 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6144 52,1301 60,8237 12,0685 55,8805
Ощадбанк
 44,40 / 44,90 51,90 / 52,60 59,30 / 61,30 11,40 / 12,25 54,55 / 56,25
Приватбанк
 44,4 / 44,84 51,88 / 52,63 60,57 / 61,34 12,01 / 12,16 -
ПУМБ
  44,40 / 45 51,90 / 52,60 50 / 61,40 11,88 / 12,18 -
monobank
 44,43 / 44,83

51,90 / 52,60

 - - -
Райффайзен
 44,40 / 44,85 51,60 / 52,48 58,50 / 61,80 11,30 / 12,40 53,10 / 57
OTP Bank
 44,50 / 44,80 51,95 / 52,55 60,45 / 61,59 11,99 / 12,20 55,40 / 56,40
Укрсиббанк
 44,40 / 44,95 51,65 / 52,55 59,30 / 61,60 - 54,45 / 56,45
* курс валют станом на 09:21 21 серпня 2026 року

За тиждень євро, швейцарський франк, польський злотий та британський фунт подорожчали. Водночас долар США подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.

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Теги: валюта Нацбанк НБУ курс валют

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