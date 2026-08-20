Курс валют 20 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 20 серпня 2026 року. Порівняно з 19 серпня, долар та злотий подешевшали, євро подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70, євро – 51,86 грн, польського злотого – 11,98 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,7006 51,8679 60,5841 11,9888 55,1689 Ощадбанк 44,50 / 44,99 51,65 / 52,40 59,10 / 61,10 11,35 / 12,20 54,05 / 55,75 Приватбанк 44,4 / 44,84 51,82 / 52,63 60,4 / 61,34 11,96 / 12,16 - ПУМБ 44,50 / 45,10 51,80 / 52,50 50 / 61,40 11,84 / 12,14 - monobank 44,43 / 44,83 51,83 / 52,53 - - - Райффайзен 44,50 / 44,90 51,60 / 52,50 58,50 / 61,80 11,30 / 12,40 52,80 / 56,60 OTP Bank 44,54 / 44,85 51,94 / 52,80 60,34 / 61,49 11,99 / 12,20 55, 47 / 56,48 Укрсиббанк 44,45 / 45 51,40 / 52,30 59,20 / 61,45 - 53,90 / 55,90

* курс валют станом на 09:27 20 серпня 2026 року

За тиждень євро, швейцарський франк та британський фунт подорожчали. Водночас польський злотий та долар США подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.