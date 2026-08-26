Курс валют 26 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 26 серпня 2026 року. Порівняно з 25 серпня, офіційний курс помітно не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67, євро – 52,08 грн, польського злотого – 12,09 грн.
Курс валют станом на 26 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6716
|52,0898
|60,9026
|12,0955
|55,6524
|
Ощадбанк
|44,55 / 44,80
|51,95 / 52,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,40 / 44,84
|51,75 / 52,35
|60,50 / 61,34
|12,03 / 12,16
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45,00
|51,80 / 52,50
|60,00 / 61,40
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|
51,83 / 52,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,50 / 44,89
|51,60 / 52,39
|58,70 / 61,90
|11,30 / 12,40
|53,10 / 56,70
|
OTP Bank
|44,50 / 44,90
|51,70 / 52,50
|-
|-
|55,20 / 56,20
|
Укрсиббанк
|44,47 / 44,84
|51,88 / 52,49
|60,00 / 61,80
|-
|54,10 / 56,40
За тиждень долар США, євро, британський фунт, швейцарський франк та польський злотий подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
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