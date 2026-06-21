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Курс валют 21 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 21 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 21 червня 2026 року. Порівняно з суботою, 20 червня, за курсом НБУ долар, євро та злотий залишилися без змін. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,91, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 21 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9125 51,4563 59,3204 12,0817 55,8127
Ощадбанк
 44,75 / 45,05 51,20 / 51,90 - - -
Приватбанк
 44,60 / 45,04 51,13 / 51,81 59,00 / 59,88 11,99 / 12,22 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,60 / 52,30 59,00 / 60,40 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,68 / 45,03 51,20 / 51,80 - - -
Райффайзен
 44,70 / 45,07 51,00 / 51,75 57,00 / 60,80 11,50 / 12,50 53,20 / 57,10
OTP Bank
 44,65 / 45,10 51,00 / 51,95 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 44,60 / 45,30 51,00 / 52,15 58,30 / 60,80 - 55,00 / 57,00
* курс валют станом на 09:44 21 червня 2026 року

За тиждень гривня послабилася щодо більшості основних світових валют. Найбільше зростання продемонстрував євро, тоді як польський злотий залишився відносно стабільним.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

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